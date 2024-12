Estorsione a Paul Pogba, il fratello Mathias condannato a un anno di detenzione

Novità importanti per quanto riguarda il caso di estorsione e rapimento legato a Paul Pogba. Il calciatore, che tra pochi mesi potrà tornare a giocare a calcio dopo la lunga squalifica, ha scoperto il verdetto del processo in cui è pienamente coinvolto il fratello Mathias. Secondo Foot Mercato, quest’oggi sono arrivate le sentenze per lui e altre 5 persone. Per Mathias, si parla di una condanna di 3 anni di reclusione, 2 dei quali sono stati sospesi. Il restante anno di pena, invece, è stato trasformato in arresto ai domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Foto: X Francia