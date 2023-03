Estiarte: “Guardiola in Italia? Lui l’adora, ma i problemi sono tanti. La cultura in Inghilterra è diversa”

Manuel Estiarte, assistente di Pep Guardiola, prima al Barcellona e al Bayern Monaco e ora al Manchester City, ha parlato della possibilità di vedere l’allenatore spagnolo in Italia, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Bruno Firenze: “Noi seguiamo il calcio italiano. Pep adora l’Italia e la cultura italiana, ne parliamo spesso. Il suo sogno era lavorare in Italia, ma ad oggi i problemi sono diversi. In Inghilterra la cultura è totalmente diversa, in settimana ti fanno lavorare bene. In Italia e Spagna si scrive tutti i giorni, e questo toglie un po’ di comodità al lavoro”.

Foto: Twitter Manchester City