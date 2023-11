ESTÊVÃO WILLIAN, MESSINHO CHE HA INCANTATO AL MONDIALE UNDER 17

I Mondiali Under 17, in corso, con la finale che manca per decretare il vincitore del torneo, ha messo in luce tanti giovani talenti, pronti al grande salto. In rampa di lancio verso un futuro radioso nel calcio.

Tra questi, ha preso le scene, un fenomeno del Palmeiras, non a caso soprannominato già Messinho. Parliamo di Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, stellina della cantera del Palmeiras, che si era già messo in luce a inizio anno, nel corso della Copa São Paulo de Futebol Júnior, ovvero la “Copinha” – la stessa dove era brillata la stella di Endrick, che fu ingaggiato da lì a poco dal Real Madrid, operazione che si completerà nel 2024, al compimento del diciottesimo anno di età dell’esterno offensivo verdeoro.

Messinho è un compagno di squadra di Endrick, nel Palmeiras, fucina di talenti incredibili negli ultimi anni.

Classe 2007, il soprannome è di quelli pesanti, magari faranno storcere il naso agli argentini, per l’accostamento al fuoriclasse ex Barcellona, ma è un nomignolo che ci può stare tutto. Un 2023 da ricordare per lui, per i 4 titoli di categoria vinti con il Palmeiras, il già citato Copinha, i due campionati brasiliani Under 17 e la Coppa del Brasile.

Anche con la Nazionale Under 17, ha fatto vedere le sue immense qualità. Nelle 4 gare giocate nel Mondiale, 3 gol e 3 assist per lui. Un gol e tre assist nella fase a gironi. Doppietta, invece, agli ottavi contro l’Ecuador.

Il Palmeiras ha annuciato che da gennaio firmerà il primo contratto da professionista, e verrà aggregato più stabilmente alla prima squadra, dove non ha ancora esordito. Ma le sirene dell’Europa già suonano forti per questo talento.

Estêvão nasce il 24 aprile 2007. Ha iniziato la sua carriera giovanile con l’accademia del Cruzeiro nel 2017. L’anno successivo, nel 2018, all’età di 10 anni, Estêvão ha firmato un contratto professionale con Nike, diventando il più giovane giocatore brasiliano a firmare con la società, superando Rodrygo Goes. Si è trasferito al settore giovanile del Palmeiras il 6 maggio 2021, firmando un contratto di tirocinio. Nella stagione 2022, ha aiutato le squadre giovanili del Palmeiras a vincere il Campeonato Paulista Sub-17 , il Campeonato Paulista Sub-15, la Copa do Brasil Sub-17 e il Campeonato Brasileiro Sub-17. Nell’ottobre 2023, ha segnato una tripletta nella finale del Campeonato Brasileiro Under 17 che si è conclusa con una vittoria per 3-0 contro il San Paolo, aiutando il suo club a raggiungere il secondo titolo consecutivo nella competizione.

Poi la consacrazione anche nel Mondiale Under 17, come raccontato e un futuro tutto da scrivere. Il Palmeiras avrebbe già rifiutato tre offerte del PSG , la più grande delle quali era di 40 milioni di euro. Ma anche il Barcellona sta provando a sondare il terreno per provare a strappare alla concorrenza Messinho, continuando la storia da Messi a Messinho. Anche Real Madrid , Manchester City , Manchester United e Chelsea seguono da vicino il gioiello. La sua quotazione sembra destinata a salire come d’altronde il suo rendimento: le dirigenze del top team europei lo sanno, come sono coscienti che giocare d’anticipo (lo fece a suo tempo il Real con Vini Junior e Rodrygo) costituisce pratica usuale e redditizia. Il Barça lo ha fatto per il 2005 Vitor Roque, i blancos per Endrick: la corsa per Messinho è invece appena iniziata.

Foto: Instagram personale