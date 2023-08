ESTANIS PEDROLA, UN TALENTO DELLA MASIA PER LA SAMP

La nuova Sampdoria di Radrizzani e Manfredi piazza il sesto colpo della campagna estiva. Il club blucerchiato ha chiuso per l’arrivo dell’esterno classe 2003 Estanis Pedrola dal Barcellona.

Pedrola ricopre principalmente il ruolo di esterno sinistro d’attacco ma potrà essere utilizzato all’occorrenza anche a destra da Andrea Pirlo. Veloce, longilineo (alto 185cm), fa della velocità e del dribbling il suo punto di forza. Caratteristiche che gli permettono di superiorità numerica e ad andare la conclusione, dimostrando una buona freddezza sottoporta e senso del gol (come testimoniano gli 8 gol in 21 presenze con il Barcellona B).

Estanislau “Estanis” Pedrola Fortuny è nata il 24 agosto 2003 a Cambrils, una città sulla costa del Mar Mediterraneo nella provincia di Tarragona, situata nella regione autonoma della Catalogna. Il primo club a vedere in lui un grande talento è l’Espanyol, dove resta quattro anni facendo tutta la trafila. Tuttavia, nel 2018 il club decide di non puntare più sull’esterno spagnolo. E riparte dal Reus: una bocciatura per molti, ma Pedrola ha saputo rialzarsi trasformandola in un’autentica svolta. Nel 2021 arriva la chiamata del Barcellona, dove lo spagnolo viene aggregato alla squadra delle riserve. Il suo debutto è arrivato nella UEFA Youth League contro il Bayern Monaco. Ha fatto tre apparizioni aggiuntive nella competizione e ha anche fatto il suo debutto in campionato per le riserve il 21 novembre 2021 contro l’Albacete. Il 2 gennaio 2022 l’esordio nella sfida vinta sul campo del Maiorca. Nella passata stagione ha dovuto fare i conti con un infortunio alla schiena che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte di stagione. Poi il ritorno in campo con il Barcellona Atletic e 8 goal realizzati in 21 gare.

Un bottino importante che ha convinto la Sampdoria a puntare su di lui: prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Barça, un’operazione che per i più nostalgici ricorda quella di Mauro Icardi. Adesso per Pedrola una nuova avventura in Italia per crescere e confermare le sue indubbie qualità.

