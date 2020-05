Essien e il trasferimento al Real: “Feci fermare il pullman del Chelsea prima della finale di Supercoppa”

Michael Essien torna a parlare del suo trasferimento dal Chelsea al Real Madrid nell’estate del 2012-2013. Questo il racconto del centrocampista ghanese: “Mi ricordo che ero a Monaco e stavamo per giocare la finale di Supercoppa contro l’Atletico Madrid. Ero in camera con mio cugino, il telefono iniziò a squillare e quando risposi sentii la voce di José Mourinho. Era preoccupato dalle voci che mi vedevano vicino all’Arsenal. Ad un certo punto mi disse: ‘Vieni con me al Real Madrid’. Mentre eravamo sul pullman in direzione stadio mi chiamò il mio agente dicendomi di tornare indietro e così obbligai il conducente a fermare il bus. Tornai poi allo stadio a salutare tutti e il giorno dopo presi un volo per Madrid. José era all’aeroporto che mi aspettava”.

Foto: Telegraph