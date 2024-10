Espulso Unnerstall, Pedro porta avanti la Lazio: 1-0 sul Twente all’intervallo

La Lazio conduce per 1-0 sul Twente al termine della prima frazione di gioco. E l’episodio chiave della partita arriva dopo appena 11′ con l’espulsione di Unnerstall. Pellegrini verticalizza con il sinistro in modo perfetto per Dia, scattato in posizione regolare: l’estremo difensore esce fuori area, viene saltato e falcia l’attaccante senegalese. La Lazio inizia ad alzare i giri del motore. E al 26′ i biancocelesti sfiorano il vantaggio: Vecino serve Marusic che da destra si accentra e fa partire un cross verso il secondo palo. Nessuno riesce a deviare e la palla si ferma solamente sul legno con Tyton rimasto completamente immobile. Appuntamento con il vantaggio solo rimandato perché al 35′ Pedro sblocca la gara dopo l’assist di Vecino.

Foto: Instagram Lazio