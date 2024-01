Espulso Milik al 18’, Cambiaghi punge e Miretti spreca: Juve-Empoli senza gol all’intervallo

Si è concluso il primo tempo all’Allianz Stadium tra Juventus e Empoli. E’ 0-0 a Torino dopo i primi 45 minuti. Juve che inizia abbastanza bene, una punizione di Vlahovic, buona parata di Caprile. Altro tiro di Cambiaso, ancora Caprile ci arriva. La svolta all’improvviso al 16′. Riceve palla Milik, sbaglia lo stop il polacco, si allunga palla, cerca di recuperarla in scivolata ma commette un brutto fallo su Cerri. L’arbitro lo ammonisce, il VAR però lo richiama e cambia decisione: cartellino rosso e Juve in 10. Cambia la gara. L’Empoli sale il prprio baricentro e gestisce il gioco. La Juve fatica a costruire trame offensive. L’Empoli al 26′ con Cambiaghi impegna Szczesny, che salva anche in un’altra circostanza. Juve mai più pericolosa e che attende l’Empoli nella sua trequarti campo. Nel finale, clamorosa chance per Miretti, che spreca da solo davanti al portiere una buona opportunità.

Finisce 0-0 il primo tempo, Juve in 10, l’Empoli annusa la grande chance di un colpaccio a Torino.

Foto: twitter Juve