Espulso Leao, ma il Milan lotta e trova la vittoria con Giroud: 2-1 a Marassi contro la Sampdoria

Termina 2-1 al Marassi tra Sampdoria e Milan. I rossoneri passano subito in vantaggio al 6′ con la rete di Junior Messias. Immediata la reazione della Samp, ma il tiro di Djuricic si stampa sulla traversa. Charles de Ketelaere ha assaporato la gioia del primo gol in Serie A, ma il VAR, dopo un lungo consulto, gli nega il gol per il fuorigioco di Giroud. Nella ripresa l’espulsione di Rafael Leao complica i piani dei rossoneri e, al 56′, Filip Djuricic riporta il punteggio in parità, interrompendo un lungo digiuno che durava da un anno. Ma durerà poco la parità. Al 64′ Giroud stacca di testa e trova la mano di Villar. Check del Var e calcio di rigore per il Milan che sarà lo stesso centravanti francese a trasformare con massima freddezza. Al 85′ la Samp ha un enorme occasione per pareggiare: prima Gabbiadini trova Maignan, poi Verre non riesce a ribadire in porta, ma non è finita qui perchè il pallone torna a Gabbiadini che calcia nuovamente, ma trova ancora il portiere rossonero. Nel finale espulso Marco Giampaolo per proteste dopo un contatto tra Leris e Theo Hernandez. Termina così 2-1 al Marassi, il Milan si porta a quota 14 punti dividendosi la vetta della classifica con il Napoli. Ben diverso il discorso per la Sampdoria che è ancora ferma a quota 2 punti al 18esimo posto, aspettando i risultati di domani.

Foto: Instagram Milan