Henry sul secondo giallo a Sanchez: “Chi ha giocato a calcio sa che non c’era”

I sogni qualificazione dell’Inter si sono infranti al minuto numero 63 della partita giocata ieri sera contro il Liverpool, quando il direttore di gara Mateu Lahoz ha estratto il secondo cartellino nei confronti di Alexis Sanchez, lasciando i nerazzurri in dieci uomini proprio a pochi giri di lancette dalla rete di Lautaro Martinez, che aveva riacceso le speranze. Una decisione arbitrale discussa, che ha lasciato contrariati alcuni addetti ai lavori.

Fra questi anche l’ex fuoriclasse di Arsenal e Barcellona Thierry Henry, che intervenuto nello studio di CBS Sports ha affermato: “Se hai giocato a calcio, sai che quello non è mai un giallo. Il primo intervento su Thiago, è in ritardo e sul ginocchio, quindi poteva essere da cartellino arancione. Ma nella seconda occasione cosa avrebbe dovuto fare? Il piede si è alzato perché stava calciando la palla, abbiamo visto le immagini e a quella velocità non hai più tempo per togliere la gamba”.

Foto: Twitter Arsenal