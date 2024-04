Espulsione Ronaldo, il tecnico dell’Al Nassr Castro non ci sta: “Decisione sbagliata. Cristiano è un esempio”

Ha destato scalpore l’espulsione comminata ieri a Cristiano Ronaldo, nel corso della semifinale della Supercoppa saudita persa dall’Al Nassr contro l’Al Hilal, per aver colpito con una gomitata l’avversario ed applaudito ironicamente il direttore di gara. Il tecnico del club di Riad, il portoghese Luis Castro, ha commentato con le seguenti parole l’accaduto, ai microfoni dei media arabi:

“Una decisione sbagliata, era un contatto marginale. Il difensore dell’Al Hilal ha fatto finta di essere stato colpito in faccia. Il VAR sarebbe dovuto intervenire. Ronaldo è un esempio, un modello per tanti. Ai migliori giocatori al mondo non piace mai perdere. Non è abituato a perdere nella sua carriera ed è naturale per lui perdere il suo lato mentale ed emotivo quando perde”.

Foto: Instagram Al Nassr