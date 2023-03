Espulsione lampo per Kean, ma non la più veloce: è terzo in Serie A

La gara di Kean contro la Roma è durata appena 40 secondi, Allegri lo schiera in campo all’89’ al posto di Cuadrado e l’attaccante – poco dopo – ha una brutta reazione su Mancini che gli costa la massima sanzione. L’allenatore della Juventus si aspettava qualcosa di diverso, ma così non è stato. Il ventitreenne ex PSG si è limitato ad assicurarsi – per ora – il “premio” di espulsione più veloce dell’attuale edizione della Serie A. Nella classifica generale del nostro campionato, è terzo. Hanno fatto “meglio” di lui: Giuseppe Lorenzo con la maglia del Bologna (espulso dopo appena 10 secondi) e Giulio Migliaccio con la maglia dell’Atalanta (espulso dopo 32 secondi).

Foto: Instagram Juventus