Esposito tra il rinnovo con l’Inter e i rumors di mercato

Sebastiano Esposito, in questi giorni, sta trattando il rinnovo di contratto con l’Inter. Ha un impegno in scadenza nel 2022, si lavora per altri tre anni. Ha uno strepitoso rapporto con Antonio Conte ma è possibile che si decida di mandarlo a giocare, in prestito secco, dopo che saranno chiare tutte le altre evoluzioni legate al reparto offensivo nerazzurro. Si è parlato anche del Brescia, la sua città, ma in Serie A Esposito ha grandi estimatori, il Parma in testa, con un discreto vantaggio – almeno oggi – sulle altre candidate (per esempio l’Hellas). E il Parma aspetta che…[GUARDA IL VIDEO]

Foto: Twitter ufficiale Inter