Esposito si presenta a Venezia: “A Ferrara momento difficile, ma sono qui per dare il mio contributo”

Dopo essere sceso in campo per la prima volta con la nuova maglia nel match perso contro il Pordenone, Sebastiano Esposito è stato presentato quest’oggi alla stampa in qualità di nuovo acquisto del Venezia, nonostante il suo arrivo fosse stato già ufficializzato venerdì scorso come diverse volte anticipato dalla nostra redazione. A presentarlo è stato il Direttore Sportivo Mattia Collauto: “Esposito non ha bisogno di presentazioni, è un ragazzo giovane che può vantare già esperienze di alto livello. In rosa non avevamo un giocatore con le caratteristiche di Sebastiano, perché ha delle qualità importanti che gli permettono di giocare in tutte le zone d’attacco.”

Cambio subito del testimone, con Esposito che prende la parola: “ Sono qui a Venezia per dare il mio contributo nell’aiutare la squadra a migliorare in fase realizzativa ed ho scelto questo club perchè la società ed il mister mi hanno fatto un’ottima impressione, facendomi sentire subito a casa sin dal primo momento in cui ci siamo parlati. Stavo attraversando un momento difficile ma loro mi hanno fatto subito percepire la loro fiducia, facendomi capire che con questa maglia avrei potuto fare cose importanti, ora tocca a me fare in modo che questa fiducia aumenti ulteriormente.”

Foto: twitter Venezia