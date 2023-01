Salvatore Esposito: “E’ il passo giusto per la mia carriera. La scelta è stata facile”

Salvatore Esposito, nuovo acquisto dello Spezia, si è presentato oggi ai tifosi in conferenza stampa. Il centrocampista è intervenuto sul motivo del suo passaggio alla formazione di Gotti: “È stato facile scegliere. È il passo giusto per la mia carriera, in un ambiente giusto. Ho parlato una volta con i direttori e ho capito l’importanza del progetto, per me la scelta è stata facile e sono contento di essere qui”. Successivamente Esposito è intervenuto sul paragone con De Rossi:“De Rossi è stato il mio idolo da bambino, parliamo di uno che a 22 anni ha vinto il Mondiale. Mi fa piacere, ma dobbiamo andarci con i piedi di piombo. Sarebbe un sogno fare qualcosa di simile a quello che ha fatto lui”.

Foto: Twitter Spezia