Esposito: “Non ho mai scommesso per Zaniolo, non sono un allibratore”

Antonio Esposito, ex giocatore della Primavera dell’Inter, è stato tirano in ballo nel caso scommesse in quanto nipote della “talpa” di Fabrizio Corona. della vicenda ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, iniziando il suo intervento dal rapporto con Maurizio Petra: “Nessuno. Sì, è mio zio, il fratello di mia madre, ma io non ho rapporti con lui. Ha avuto anche dei precedenti penali. Ho sentito che mi vuole aiutare, ma così come mi aiuta? È venuto fuori che io sono un allibratore. Mi dissocio totalmente da lui. Credo che abiti a Spezia anche lui, ma non so neppure l’indirizzo. Io le parlo solo perché voglio smentire tutto. Ho già dato mandato al mio avvocato, Enrico Panetta, per valutare querele. Non sono neppure indagato. Io non sono nessuno, ma è stata sporcata la mia immagine”.

Infine su Nicolò Zaniolo: “Se ho mai scommesso per conto di Zaniolo? Assolutamente no. Mai. Ho avuto rapporti con Nicolò e con la sua famiglia. Siamo stati spesso insieme perché siamo amici. Ci conosciamo da una vita, siamo della stessa città, ma solo questo”.

Foto: Instagram Aston Villa