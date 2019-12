In casa Inter continua a brillare la stella di Sebastiano Esposito. Prima gara da titolare in Serie A con la maglia nerazzurra e subito la prima rete (su calcio di rigore), diventando così il secondo più giovane marcatore in A del club interista subito dietro Mario Corso. Lo stesso Esposito, dopo il 4-0 al Genoa, è intervenuto in lacrime ai microfoni di Sky Sport: “Piangi? Ho appena visto mia madre, il gol è per lei. Mi sono commosso. Ringrazio tutta la società e la mia famiglia che mi sta sempre vicino. Non devo negare che stanotte non ho dormito. Ho pensato tutta la notte a questa serata e non potevo sognarne una migliore. Ringrazio il mister e la società, spero di continuare su questa strada. Tutti i sacrifici che ho fatto mi stanno ripagando. I panini che mangiavo prima dell’allenamento… Sto raccogliendo quei frutti che ho seminato. Penso che non bisogna mai mollare nella vita, di continuare così, c’è tanto da lavorare. Lukaku? E’ una persona fantastica, devo ringraziarlo per avermi lasciato il rigore. E’ un giocatore fantastico, il suo secondo gol lo dimostra. Sul rigore ci siamo parlati. Mi ha detto Vai convinto sul rigore e fai gol”, ha chiuso Esposito.

Foto: Twitter ufficiale Inter