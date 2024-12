Esposito: “Fiorentina sulla carta più forte. Ma poi il campo parla e ha detto altro”

Sebastiano Esposito, attaccante dell‘Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Esposito ha segnato il gol del 2-2 e il rigore finale che ha lanciato l’Empoli al prossimo turno.

Queste le sue parole: “Vittoria inaspettata? No, perché si parte sempre da 0-0. Se siamo a sinistra della classifica un motivo c’è, ma sicuramente rimane tanto da lavorare. Ci vogliono molti punti in più ancora, più del doppio. Andiamo in campo e pensiamo partita per partita. Sulla carta la Fiorentina è più forte ma poi c’è il campo: con un po’ di fortuna e sacrificio abbiamo vinto”.

C’era Spalletti oggi: “Non lo sapevo ma mi fa piacere, mi ha fatto esordire con l’Inter a 16 anni. Da qui alla Nazionale però ce n’è di strada e voglio salvare solo l’Empoli”.

Quanto era difficile giocare questa partita, anche per voi? “Difficilissima, Edoardo lo conosco da anni e ci saremo affrontati centinaia di volte. Conosco bene lui, la famiglia, il padre… Non trovo le parole. Un momento brutto, difficile. Spero stia bene e torni in campo”.

Foto: sito Empoli