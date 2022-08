ESPN: William Carvalho in uscita dal Betis, può andare al Monza

Il Betis, che ha la necessità di alleggerire la propria rosa per ottemperare alle regole di iscrizione alla Liga, sta prendendo in considerazione l’addio di William Carvalho. E il portoghese potrebbe trasferirsi in Serie A. Secondo quanto riferisce ESPN, infatti, sarebbe vicino il suo trasferimento tra le fila del Monza neo-promosso. Sulle sue tracce, nelle settimane scorse, anche Lione e Galatasaray, ma il club lombardo sarebbe al momento in pole rispetto alle altre corteggiatrici.

Foto: Instagram Carvalho