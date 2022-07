ESPN: Olympiacos, contatti in corso con il Barcellona per Umtiti

Il futuro di Samuel Umtiti è sempre più lontano da Barcellona, il difensore non rientra nei piani di Xavi. Dopo la frenata con il Rennes, con cui l’accordo sembrava ormai a un passo, il difensore francese continua a cercare squadra. Stando quanto riportato da Espn, c’è una pista greca per Umtiti. Infatti, l’Olympiacos sarebbe in trattative con il Barcellona per la cessione in prestito del difensore per una stagione.

Foto: Twitter Umtiti