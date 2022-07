ESPN: Neymar studia l’uscita dal Psg, avviati i contatti con il Chelsea

Il futuro di Neymar è sempre più lontano da Parigi. La stella brasiliana sta sempre più prendendo in considerazione l’idea di lasciare il Paris Saint–Germain dopo aver scoperto che il club sarebbe felice di un suo addio. Stando a quanto riportato da ESPN, gli agenti di O’Ney hanno già avviato i contatti con il Chelsea, uno dei pochi club in grado di potersi permettere il costo di questa operazione, a causa del desiderio del nuovo proprietario, Todd Boehly, di fare un grande colpo di mercato quest’estate. Tuttavia, resta comunque da vedere se il Chelsea e Thomas Tuchel saranno davvero così desiderosi di avere in rosa giocatore brasiliano. In caso di risposta positiva, potrebbe essere avviata una clamorosa trattativa per il cambio di maglia della stella parigina.

Foto: Twitter PSG