ESPN: il Milan insiste per James Rodriguez

Il futuro di James Rodríguez è tutto da scrivere. A due giorni dalla chiusura del mercato il colombiano, di proprietà dell’Everton, non sa ancora in quale club giocherà. Il suo agente Jorge Mendes è alla ricerca di una squadra che possa accontentare le richieste del colombiano. Secondo quanto riportato da Vito de Palma, giornalista di ESPN, per l’ex Real Madrid si è mosso anche il Milan che sarebbe pronto ad ingaggiarlo solo a parametro zero. Per James Rodriguez, che ha un contratto fino a giugno 2022 con l’Everton, saranno delle ultime ore di mercato davvero concitate.

Foto: Sito Everton