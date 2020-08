ESPN: Il Manchester City proverà a prendere Messi

Secondo ESPN, il Manchester City studierebbe la fattibilità di un trasferimento di Lionel Messi, che ancora riserva la sua risposta sul resto della sua avventura al Barça, dove è sotto contratto fino al 2021. Il club inglese si sarebbe imbarcato in calcoli finanziari per convincere la superstar argentina a firmare nel rispetto dei vincoli del fair play finanziario. Pep Guardiola continua a proclamare il suo apprezzamento per “la pulce” che beneficia di una clausola rescissoria di 700 milioni di euro nel suo contratto.

Foto: Barça