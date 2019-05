ESPN: Arsenal, per la difesa c’è Upamecano. Pronta l’offerta al Lipsia

Dopo la sconfitta nella finale di Europa League contro il Chelsea, l’Arsenal si tuffa sul mercato. L’intenzione dei Gunners è quella di rinforzare il reparto arretrato: secondo i colleghi di ESPN, il nome in cima alla lista del club inglese sarebbe quello di Dayot Upamecano, difensore centrale in forza al Lipsia. Il classe ’98 piace a diverse big, ma ora l’Arsenal prepara l’offerta per cercare di convincere la squadra tedesca.

Foto: Daily Express