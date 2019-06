Esplosività e propensione offensiva: ecco Terzic, la nuova freccia nell’arco della Viola

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina afferma di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksa Terzic dalla Stella Rossa. Il gioiellino classe ’99, nato a Belgrado, è un terzino sinistro che ha vestito le maglie di tutte le Nazionali giovanili serbe. Si tratta dell’ennesimo prospetto pronto a percorrere la rotta Belgrado-Firenze, dopo i vari Jovetic, Nastasic, Ljajic, Milenkovic e Vlahovic. Entrato a far parte del settore giovanile della Stella Rossa all’età di 10 anni, lo scorso febbraio è stato ceduto in prestito oneroso al Grafičar Belgrado, dopo una prima parte di stagione in cui ha collezionato solo due presenze. È stato impiegato formazione U19, con la quale ha avuto un primo assaggio del calcio italiano con l’esperienza in Youth League contro il Napoli Primavera. Terzic è un laterale mancino di spinta, che predilige giocare come quarto di difesa ma che nel vivaio biancorosso ha ricoperto anche la posizione di esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra. Ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili serbe dall’U16 all’U21, con cui ha esordito la scorsa stagione pur essendo sotto età. L’esplosività e la propensione offensiva fanno parte del suo grande bagaglio tecnico e fisico, caratteristiche che hanno stregato la Fiorentina, abile ad anticipare la concorrenza e piazzare l’ennesimo colpo balcanico.

Foto: maxbetsport.rs