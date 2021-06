Espirito Santo resta in pole per la panchina del Tottenham

La panchina del Tottenham non ha trovato ancora un suo proprietario. Il clun londinese è alla ricerca di un tecnico dopo l’addio di Mourinho nella passata stagione. Adesso si fa il nome di Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, è lui in pole, come riportato nelle ultime 48 ore da fonti inglesi dopo il naufragio della trattativa Gattuso.

Espirito Santo viene da 4 anni ad alto livello nel Wolverhampton riportando prima il club in Premier Legue, poi portandolo in Europa League fino ai quarti di finale. Il tecnico portoghese ha già annunciato il suo addio dagli ‘Wolves’ ed è ad oggi libero.

Foto: Daily Express