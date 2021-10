Espirito Santo: “Lo United nonostante le cinque reti prese dal Liverpool resta una squadra fantastica”

Espirito Santo, tecnico del Tottenham, ha parlato alla vigilia della sfida con il Manchester United: “I Red Devils hanno preso cinque reti dal Liverpool in casa, ma restano ugualmente una squadra fantastica. Domani noi vogliamo fare una prestazione importante, abbiamo una chance ottima per dimostrare che siamo cresciuti, anche se dobbiamo migliorare ancora tanto”. Su Romero: “Sta migliorando, la Premier è un campionato molto esigente e Cristian si è dovuto adattare all’inizio. Ma ha talento e ci aiuterà, non ho dubbi su questo”.

FOTO: Sito Porto