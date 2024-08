Espirito Santo: “Danilo? Si è rotto la caviglia, è una cosa seria”

All’ottavo minuto di gioco di Nottingham Forest–Bornemouth, finita 1-1, il centrocampista brasiliano dei padroni di casa, Danilo, è entrato in contrasto aereo con Antoine Semenyo. Il giocatore è stato soccorso in campo per oltre 9 minuti. Il tecnico Nuno Espirito Santo ne ha così parlato: : “È stato un momento orribile per tutti, si è rotto la caviglia. È una cosa seria, ci mancherà, non solo in campo. È un ragazzo meraviglioso. È sempre sorridente, sempre allegro, e gli auguriamo il meglio. Tutti lo amano così tanto. Sta lasciando l’ospedale proprio ora e domani verrà valutato. È grave, ma la buona notizia è che è stabile. Sta parlando ed è cosciente, ha solo bisogno di tempo”.

Foto: Instagram Nottingham Forest