Espirito Santo: “Cutrone? Lo abbiamo richiamato perchè non giocava. Vedremo ora come collocarlo”

In conferenza stampa, il tecnico del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, ha parlato del ritorno di Cutrone alla base, dopo il prestito, non felice, alla Fiorentina, durato un anno.

Queste le sue parole: “Abbiamo deciso di richiamare Patrick e Morgan Gibbs-White a seguito della situazione che si è creata e crediamo che possano apportare competizione alla squadra, possono darci una mano. Circa la situazione di Patrick non giocava nemmeno con la sua ex squadra, per cui abbiamo deciso di riprenderlo, sperando che possa aiutarci. Resterà o verrà ceduto? Vedremo. Lo abbiamo riportato da noi con la speranza che possa restare e darci una mano. La finestra trasferimenti è aperta ed è un momento difficile. Abbiamo delle opzioni ma è un momento complicato per operare sul mercato, ne siamo consapevoli. Le aspettative sono che si reintegri nella nostra routine, si alleni e ci dia una mano”.

Foto: Express