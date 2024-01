ESPERIENZA E MUSCOLI: LAUTARO GIANNETTI, UN’ALTRA COLONNA ARGENTINA PER L’UDINESE

Gabriele Cioffi potrebbe ben presto abbracciare un nuovo difensore. Dopo l’infortunio di Jaka Bijol, il primo acquisto dell’Udinese in questa sessione di calciomercato potrebbe essere proprio un difensore centrale. E la dirigenza bianconera ha individuato il profilo ideale in Lautaro Giannetti, difensore argentino classe ’93.

Ex capitano del Velez, Giannetti è in possesso del doppio passaporto italiano e argentino e sarebbe in procinto di arrivare a Udine da parametro zero, visto che il suo contratto con il club biancoblù è scaduto pochi giorni fa (31 dicembre 2023). Nella stagione 2022-2023, Giannetti ha messo insieme un totale di trentaquattro presenze con la maglia del Velez, di cui ha indossato anche la fascia da capitano. Per lui anche un gol e due assist serviti. In totale in maglia Sarsfield ha giocato ben duecento partite: la sua carriera è legata ai colori di questo club, con cui ha compiuto il percorso delle giovanili e poi esordito in prima squadra. Giannetti, oggi trent’anni, in passato (nel 2016) si è anche guadagnato la convocazione con la nazionale olimpica Albiceleste oltre che con l’Under 20.

Difensore centrale dalla buona fisicità e piedi educati, nel suo curriculum ci sono anche 3 presenze con la Nazionale maggiore dell’Argentina (durante l’esperienza olimpica del 2016). Ora la nuova avventura che sta per prendere il via, con l’Udinese che aumenterebbe numericamente la già nutrita colonia argentina attualmente formata da Nehuen Perez, Martin Payero e Roberto Pereyra.

Foto: Instagram Giannetti