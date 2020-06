Esperienza e gol: ecco Remy, il colpo del Benevento per la A

Dopo la promozione in Serie A, diventata aritmetica in serata, per il Benevento è tempo di programmare la prossima stagione. Nelle scorse ore il club campano ha piazzato il primo colpo: dopo l’anticipazione del pomeriggio (poco prima delle 18) di Tmw, i sanniti hanno chiuso l’operazione per Loic Remy, ex attaccante del Chelsea e in scadenza di contratto con il Lille. Il classe ’87 è già sbarcato in Italia e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche con il Benevento, ultimo passaggio prima della firma. Remy, reduce da una stagione in Francia con 14 reti in 30 partite tra campionato e coppe, si appresta dunque a iniziare la sua avventura in Campania.

Cresciuto fra le fila del Lione, squadra a cui è sempre stato legato, nei due anni all’Olympique Remy non riesce a trovare tanto spazio. E così nel 2008 passa in prestito al Lens e in Ligue 1 chiuderà la stagione con tre reti. Ma è sicuramente con il Nizza che Remy trova la sua consacrazione definitiva mettendosi in bella mostra. In due stagioni realizza ben 25 reti in 66 presenze in campionato. Il Nizza ha fatto un affare acquistandolo nel 2008 e ci guadagna ulteriormente cedendo Remy al Marsiglia nell’estate del 2010. Con la maglia biancazzurra si rivelerà uno dei protagonisti principali nella vittoria del campionato francese (per lui 15 gol) e della coppa di lega. Nel 2013 inizia la sua lunga esperienza in Premier League: prima QPR, poi Newcastle, Chelsea e Crystal Palace, collezionando in totale 28 reti in 79 presenze. Prima di tornare in Francia, per Remy due brevi esperienze in Spagna al Las Palmas e al Getafe. Ora una nuova sfida all’orizzonte, con l’Italia e il Benevento nel futuro. Il francese porterà grande esperienza e qualità ai sanniti: Remy, nonostante l’età non più verdissima, ha mantenuto standard realizzativi buoni oltre ad una buona integrità fisica e un’abitudine al successo, come testimonia la sua bacheca con due Ligue 1, due Coppe di Lega francesi, tre Supercoppe francesi, una Coppa di Lega e una Premier League.

