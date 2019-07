Espanyol, ufficiale l’arrivo di Quintero. Giocherà nella squadra B

Tramite i propri canali ufficiali, l’Espanyol ha annunciato l’arrivo di Josimar Quintero, centrocampista classe 1997 che si lega al club catalano dopo la fine del suo contratto con il Chelsea. Il giocatore, come rivelato dalla società, ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo per due ulteriori stagioni, e si aggregherà alla squadra B. L’ecuadoregno torna in Liga dopo un anno: nel 2018, infatti, ha giocato in prestito al Betis, sempre nella squadra B del club andaluso.

Foto Twitter Espanyol