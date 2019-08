Espanyol, ufficiale l’acquisto di Corchia dal Siviglia

Sébastien Corchia è un nuovo giocatore dell’Espanyol. Dopo aver trascorso una stagione in prestito al Benfica, il laterale destro è tornato al Siviglia solamente di passaggio, non disfacendo le valigie e ripartendo subito in direzione Barcellona. La formula è di prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato dell’Espanyol: “Sébastien Corchia (01-11-1990, Noisy-li-Sec, Francia) è diventato il sesto acquisto dell’RCD Espanyol de Barcelona dopo l’accordo di trasferimento raggiunto tra la società catalana, lo stesso giocatore e il suo club attuale, Sevilla FC. Il calciatore francese ha firmato fino al 30 giugno 2020. La squadra biancoblu si è riservata un’opzione di acquisto per il calciatore. Corchia, 28 anni, è un terzino destro nel giro della nazionale francese. Formato nelle giovanili del PSG, ha giocato in club come FC Le Mans, FC Sochaux, LOSC Lille, Sevilla FC e SL Benfica. Dopo aver superato le visite mediche presso la Clinica Corachan, Corchia verrà presentato venerdì alle 12:00 all’Auditorium Juan Segura Palomares dello stadio RCDE. Benvenuto, Corchia!“.

Foto: sito ufficiale Espanyol