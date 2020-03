Espanyol, trovato l’accordo con i calciatori per il taglio degli stipendi

L’Espanyol, attraverso un comunicato, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con i calciatori per il taglio degli stipendi. I catalani in queste ore hanno presentato un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) che coinvolgerà prima squadra, seconda squadra, giovanili e squadra femminile (giocatori più staff tecnico) per motivi di forza maggiore. La misura richiesta consiste nella riduzione del 70% dell’orario di lavoro in questo periodo di emergenza, con al contempo piani di allenamento individuali fintanto che la stagione possa essere ripresa. A pronunciarsi in via definitiva sulla proposta dell’Espanyol, che precisa di aver ricevuto comprensione totale da parte di tutti, sarà ora l’Autorità del Lavoro spagnola.