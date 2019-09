Espanyol, Roca rivela: “Sarei potuto andare al Bayern, ma…”

Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol, in estate è stato cercato con insistenza dal Bayern Monaco (offerta da 18 milioni). Tuttavia, lo spagnolo è rimasto in Catalogna e ha rivelato alcuni important retroscena: “In realtà non ho mai trattato con altri club direttamente. Sarei potuto andare al Bayern Monaco, ho sentito qualcosa, ma ora sono ancora qui. Non mi dispiace perché posso nuovamente tornare a concentrarmi sul mio lavoro quotidiano”.

Foto: Marca