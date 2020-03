Espanyol: il cinese Wu Lei positivo al Coronavirus

Tra i giocatori dell’Espanyol risultati positivi al tampone del Coronavirus, ci sarebbe anche l’attaccante cinese Wu Lei. Arrivato in Spagna la scorsa estate, secondo un comunicato della Federcalcio cinese avrebbe contratto il COVID-19: “Wu Lei ha sintomi lievi ed è attualmente in cura. La Federcalcio cinese ha mantenuto strette comunicazioni con l’Espanyol e fornirà tutta l’assistenza necessaria a seconda del caso. Contiamo che possa recuperare presto.” Attualmente, il calciatore – ritenuto il giocatore di calcio più importante del Paese – si troverebbe in isolamento nella sua casa di Barcellona.

Foto: China Daily