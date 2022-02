Brutto gesto contro la panchina dell’Espanyol: Araujo chiede scusa

Nella serata di ieri si è disputato il derby catalano tra Espanyol e Barcellona, conclusosi in parità sia in termini di reti (2-2) che di cartellini rossi (Piquè da un lato e Melamed dall’altro). Ad accrescere la tensione ci ha pensato anche Araujo, difensore dei blaugrana che durante la partita ha rivolto un brutto gesto verso la panchina dei padroni di casa “augurandogli” la Segunda División. In nottata, però, Araujo ha voluto rimediare rilasciando un comunicato sui suoi social e scusandosi con tutte le componenti dell’Espanyol: “Voglio scusarmi con tutto il popolo dell’Espanyol per il gesto che ho fatto stasera. Tutto è stato il risultato della tensione vissuta durante un derby tanto contestato come quello di oggi. Mi reputo una persona rispettosa verso i tifosi e i club rivali; ecco perché non sono orgoglioso di quello che è successo“, ha scritto.

Foto: Twitter Barcellona