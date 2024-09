Esordio per Dorgu con la Danimarca. Il CT: “Ha una marcia in più rispetto agli altri”

Patrick Dorgu, calciatore del Lecce , è andato in gol al debutto con la Nazionale della Danimarca, segnando dopo 47 secondi dal suo ingresso in campo contro la Svizzera.

Questo il pensiero dell’allenatore danese dopo la partita: “Patrick è cresciuto e si è comportato molto bene. Pur essendo giovane ha dimostrato di essere cresciuto molto in Serie A. Per me è impressionante considerando che ha intrapreso il passaggio dalla Primavera del Lecce alla Serie A da giovanissimo”.

Cosa le è piaciuto di più del giocatore? “Lui compie 20 anni quest’anno, ha una qualità altissima in tutto quello che fa… Allo stesso tempo però è molto veloce e forte sia fisicamente che tecnicamente. Delle volte sembra semplicemente avere una marcia in più degli altri, come abbiamo potuto vedere contro la Svizzera ieri sera”.

Foto: Instagram Lecce