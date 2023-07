Esordio e infortunio per Gundogan con il Barcellona

Subito un infortunio per Ilkay Gundogan con la maglia del Barcellona: come riportato da AS, il centrocampista tedesco è stato schierato titolare da Xavi nel Clasico “amichevole” contro il Real Madrid. Allo scadere del primo tempo, però, il calciatore si è dovuto fermare a causa di un fastidio muscolare all’adduttore, accusato subito dopo aver calciato in porta. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Foto: Pagina Facebook Barcellona