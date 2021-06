Esordio dell’Europeo a Roma, il sindaco Raggi: “Orgogliosi di ospitare l’inaugurazione”

In occasione dell’inaugurazione di Casa Azzurri, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha parlato dell’organizzazione della Capitale che ospiterà l’inaugurazione degli Europei: “Siamo orgogliosi di ospitare le partite e quella inaugurale degli Europei. E’ un evento che abbiamo aspettato tanto, ci siamo preparati, ci sarà anche il pubblico com’è giusto che sia. La città inaugura, oltre a Casa Azzurri, alcune fan zone all’interno del centro, in modo che i tifosi possano trovare modo di seguire le partite. Non tutti potranno andare allo stadio e potranno fare altre attività: ci saranno campi di calcio a 3, possibilità di ascoltare concerti e conoscere varie curiosità. La città è assolutamente pronta ed è un bel segnale di rinascita dopo il Covid”.

Foto: Twitter personale