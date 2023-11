Esordio da titolare di Yildiz con la Turchia ed eurogol contro la Germania. Esultanza alla Del Piero

E’ in corso l’amichevole tra Germania e Turchia, una gara che si potrebbe rivedere anche al prossimo Europeo, visto che i tedeschi sono gli ospitanti e la Turchia è già qualificata. Il CT della Turchia, Vincenzo Montella, ha lanciato per la prima volta da titolare l’asso della Juventus, Kenan Yildiz.

Un esordio con tanto di gol, strepitoso, contro i tedeschi. Il giovane bianconero, con il numero 19 sulla schiena, è andato a segno con un bel tiro di destro, con la palla che ha colpito il palo e si è poi depositata in rete. Da segnalare anche la sua esultanza, giustamente sfrenata, con tanto di… linguaggia “alla Del Piero”

Qui il video del gol:

🚨🚨| GOAL: Yildiz gives Turkiye the lead just before the break!! Germany 1-2 Turkiye.

Foto: Instagram Yildiz