Esordio con gol per Borja Mayoral con il Getafe. Successo per 4-2 sul Granada

Successo per il Getafe nella sfida valida per il ventunesimo turno de LaLiga. La squadra di Flores vince 4-2 contro il Granana: Ramirez apre al 10′, Suarez pareggia subito dopo; nella ripresa i padroni di casa scappano e segnano con Unal e Maksimovic, prima della rete ancora di Suarez, che prova a riaprire i giochi.

All’85’ esordio per Borja Mayoral che all’87’ chiude la gara sul 4-2, Un esordio da sogno per l’ex giallorosso, mentre Villar è rimasto in panchina.

Foto: Sito Getafe