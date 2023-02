Esordio amaro per Sousa: la Lazio stende la Salernitana con la doppietta di Immobile (2-0). Luis Alberto fallisce dal dischetto

Esordio amaro per Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana: la Lazio passa 2-0 all’Arechi grazie alla doppietta di Ciro Immobile. Dopo un primo tempo di equilibrio, accade tutto nella ripresa. All’ora esatta, Adam Marusic va in fuga sulla destra dopo un tocco in profondità di Vecino e calibra al centro per il capitano biancoceleste, che sfugge alla marcatura di Bronn e trasforma con il piattone, ritrovando un gol che in Serie A gli mancava da più di un mese. E appena 10′ minuti dopo, ancora protagonista Ciro Immobile che firma la doppietta personale su un calcio di rigore da lui stesso conquistato, dopo che Sepe lo aveva travolto in uscita bassa. All’89 i granata rimangono anche in dieci uomini per l’espulsione di Bronn, dal dischetto si presenta Luis Alberto ma il fantasista spagnolo fallisce. Tre punti importanti per la Lazio che salgono a quota 42 al quarto posto, superando l’Atalanta e aspettando la Roma impegnata questa sera contro l’Hellas Verona.

Foto: Lazio Instagram