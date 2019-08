Esordio amaro per Giampaolo, il suo Milan perde 1-0 a Udine

Inizia con il piede sbagliato l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. All’esordio in Serie A, infatti, i rossoneri vengono sconfitti per 1-0 al Friuli dai padroni di casa dell’Udinese, ai quali basta l’incornata del neo-acquisto Rodrigo Becao per ottenere i tre punti in palio. Le due squadre hanno lottato ad armi pari, con gli ospiti che a lungo hanno provato a imporre il proprio gioco ma hanno anche dovuto fare i conti con le ripartenze velenose dei bianconeri. Il gol vittoria è arrivato nella ripresa su un calcio d’angolo battuto da De Paul, tenuto fuori dai titolari ed entrato appena prima della battuta del corner. A quel punto i rossoneri premono nell’area di Musso, ma inevitabilmente rischiano le ripartenze avversarie e Donnarumma deve disinnescare un tentativo pericoloso di Lasagna. A cinque minuti dalla fine il Milan reclama un calcio di rigore che però, dopo la consultazione del var, non viene concesso. Al triplice fischio arbitrale, il verdetto è severo per Giampaolo, che inciampa sull’ostacolo Udinese.

Queste le partite in calendario per la prima giornata di Serie A:

Sabato 24 agosto

Ore 18.00 Parma-Juventus 0-1

Ore 20.45 Fiorentina-Napoli 3-4

Domenica 25 agosto

Udinese-Milan 1-0

Ore 20.45 Cagliari-Brescia

Ore 20.45 Hellas Verona-Bologna

Ore 20.45 Roma-Genoa

Ore 20.45 Sampdoria-Lazio

Ore 20.45 SPAL-Atalanta

Ore 20.45 Torino-Sassuolo

Lunedì 26 agosto

Ore 20.45 Inter-Lecce

Classifica: Juventus 3, Napoli 3, Udinese 3, Atalanta 0, Bologna 0, Brescia 0, Cagliari 0, Genoa 0, Hellas Verona 0, Inter 0, Lazio 0, Lecce 0, Napoli 0, Roma 0, Sampdoria 0, Sassuolo 0, Spal 0, Torino 0, Udinese 0, Fiorentina 0, Milan 0, Parma 0.