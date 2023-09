Esordio amaro per Gattuso: il Marsiglia cade 3-2 contro il Monaco

Esordio amaro per Gattuso sulla panchina del Marsiglia: il Monaco si impone 3-2 al termine di una gara ricca di gol e spettacolare. Il Marsiglia nel primo tempo va avanti per due volte ed in entrambe occasioni il Monaco riesce a pareggiare. Nella ripresa Akliouche trova la rete del definitivo 3-2. Il club monegasco con questa vittoria sale al primo posto con 14 punti, il Marsiglia resta fermo a quota 9.

Foto: Instagram Monaco