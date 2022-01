Claudio Ranieri non è più l’allenatore del Watford. Fatale per l’ex tecnico della Sampdoria il ko casalingo subito contro il Norwich. Sir Claudio, così ribattezzato dopo la storica impresa di Leicester, non è riuscito a far scattare la scintilla all’interno dello spogliatoio. Ranieri lascia il club degli Hornets con due successi all’attivo su quattordici incontri.

FOTO: Twitter UC Sampdoria