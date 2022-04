Come apprendiamo da Il Tempo, saranno circa 1.600 i tifosi della Roma in viaggio per l’Inghilterra, direzione Leicester, per l’incontro valevole per la semifinale di andata di Conference League. I più partiranno domani, ma qualcuno – si legge – approderà già oggi in terra inglese. L’allerta delle forze dell’ordine è alta, onde evitare spiacevoli confronti tra tifoserie.

Foto: Twitter Roma