Esclusiva: Zukanovic raggiunge Viviano in Turchia

Ervin Zukanovic si è liberato dalla Spal, giocherà in Turchia. E raggiungerà Emiliano Viviano al Fatih Karagumruk, una scelta ormai fatta. Al punto che domani Zukanovic sarà in Turchia per visite e firma.

Foto: Genoa sito