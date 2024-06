Esclusiva: Zirkzee-Milan no stop. La Juve mai in corsa. Il Bologna su Jhon Duran

Joshua Zirkzee si avvicina al Milan. La Juventus, data in vantaggio fino a pochi giorni fa, mai è stata in corsa. L’Inter ha sempre apprezzato ma – come spiegato – non ha avviato la minima trattativa. La Juve fuori dai giochi perché non ci sono dubbi, e confermiamo, sul fatto che Vlahovic sarà al centro del progetto di Thiago Motta. Il Milan lavora per tagliare il traguardo e può contare su due-tre aspetti fondamentali: a) Zirkzee ha sempre espresso il desiderio di restare in Italia; b) rispetto ai 40 milioni della clausola c’è stato un avvicinamento sulle commissioni che inizialmente superavano i 15 milioni. Adesso il Milan lavora per chiudere. Nella lista resta Santiago Gimenez, mentre Jonathan David riscalda poco. Lukaku? Per il prestito il Chelsea oggi chiude e non dimentichiamo il Napoli…

Foto: Instagram Zirkzee