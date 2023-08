Esclusiva: Zielinski-Napoli, improvvisa apertura per il rinnovo

Piotr Zielinski e il Napoli si riavvicinano. Nelle ultime ore si è riaperta a sorpresa la trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno. Un’autentica sorpresa perché l’Al-Ahli era in pressing per chiudere la trattativa con il club di Aurelio De Laurentiis, adesso gli arabi devono aspettare. Non ci sono accordi definitivi per il prolungamento, ma i negoziati sono ripresi concretamente nelle ultime ore. E adesso Zielinski si avvicina al Napoli in attesa delle intese definitive.

Foto: Instagram Zielinski