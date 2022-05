Esclusiva: Zielinski e il Napoli riflettono. Tra clausola e interesse Tottenham

Per Piotr Zielinski sta per terminare una giornata di festa: ho soffiato su 28 candeline, compleanno di felicità. Il suo futuro è da scrivere, ci spieghiamo: per il Napoli è sempre stato un tassello imprescindibile, ma il centrocampista polacco è reduce da una stagione complicata, con un girone di ritorno non brillante anche perché condizionato da Covid e contrattempi vari.

Zielinski ha sottoscritto nell’estate 2020 un contratto fino al 2024 con opzione, c’è una clausola alta ma dovranno essere fatte valutazioni se andare avanti o meno con il Napoli e se – soprattutto – rientra nei piani di Spalletti. La novità è che tra i club che apprezzano Zielinski c’è il Tottenham, una situazione che potrebbe trasformarsi in trattativa sempre in caso di addio al Napoli. Paratici lo stima molto, Conte lo avrebbe voluto all’Inter nell’estate 2019 ma a quei tempi il semaforo era rosso. Adesso qualcosa può cambiare, dipenderà dal Napoli.

Foto: Twitter Napoli